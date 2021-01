Studio Kamarád slaví 40 let. Pro Jiřího Lábuse jde o nejdelší televizní projekt

video Události: Jů a Hele slaví 40 let

Jů a Hele jsou dvě plyšové postavy, které 4. ledna 1981 byly u toho, když televize začala měnit přístup k vysílání pro nejmladší diváky. „Nechtěli jsme pro děti něco vysílat, my jsme to chtěli dělat s nimi. Povídat si s nimi. Aby nebyly jenom odloženy k televizi,“ sdělil scenárista a dramaturg České televize Jiří Chalupa.

Ten byl dramaturgem Studia Kamarád i tím, kdo před kamerou mluvil se svými hosty o tom, co je zajímá nebo trápí. S takovým stylem k dětem v té době přistupoval jen málokdo, Chalupa prý kvůli tomu několikrát „narazil“.

Studio Kamarád chtělo od začátku pracovat s dětskou fantazií

Od začátku až do současnosti je u natáčení Studia Kamarád už jenom Jiří Lábus. Namlouvá zeleného Jů. „Vždycky po těch desetiletích si člověk říká, jak je to možné. Je to vlastně nejdelší pořad, který jsem kdy dělal v televizi,“ říká Lábus.

Jeho parťáka Hele zase namlouvá herec Ota Jirák. „Standovi Holému se to povedlo tak nádherně výtvarně pojednat, že když jsem poprvé viděl Hele, tak se mi takhle roztáhla huba a už mi to zůstalo,“ směje se Jirák.

Celému Studiu Kamarád pak z původního čtyřicet let starého záměru jeho autorů zůstala snaha ukázat, jak vypadá dobro a jak zlo nebo jak pracovat s dětskou fantazií.

„Myslím, že je to dobře vybudovaná značka, kterou se zároveň podařilo opečovávat tak, aby se rozvíjela, aby zůstala trendy do současnosti,“ doplňuje kreativní producent České televize Luděk Horký.

Každý nový díl nyní připravuje skoro třicet tvůrců. V programu ho tradičně v neděli ráno uvádí Déčko.