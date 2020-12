Zemřel jihokorejský režisér Kim Ki-duk. Natočil snímky Samaritánka nebo 3-iron

Kim Ki-duk se narodil 20. prosince 1960 v jihokorejské horské vesnici. Když mu bylo devět, přestěhoval se s rodinou do Soulu. Nevydržel na žádné škole, pracoval v různých továrnách a poté nastoupil na pět let k námořnictvu. Ve třiceti odjel do Paříže, kde se živil prodejem svých obrázků a studoval umění.

Na základě bohatých životních zkušeností začal po návratu do Koreje v roce 1993 psát scénáře, se kterými měl okamžitě ohromný úspěch. O tři roky později již natočil svůj první film Krokodýl. Na mezinárodní scéně pak definitivně prorazil snímky Ostrov (2000) a Drsňák (2001).

Celosvětovou senzací se pak staly filmy jako Jaro, léto, podzim, zima…a jaro (2003), Samaritánka (2004) nebo 3-iron (2004). Za své snímky získal řadu ocenění, včetně cen z přehlídek Berlinale nebo Cannes. Vetšinu jeho filmů uvedl také karlovarský filmový festival, kam se režisér rád vracel.