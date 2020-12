Muzeum připomíná architekta Loose. Postaví i skutečný dům, který už nestihl

Exteriéry i interiéry dochovaných budov s Loosovým rukopisem dokumentují navíc fotografie. Architekt navrhoval i design bytového zařízení, což dokládají vystavené originální kusy nábytku.

Studenti postaví Loosův dům

Trojrozměrnou podobu dostaly také neuskutečněné návrhy, jakým je dům pro dceru Müllerových. Loos jej navrhl nedlouho před svou smrtí – realizace se dočká až téměř devět desítek let poté. Vedle Národního technického muzea ho v měřítku 1:1 postaví studenti architektury ČVUT.

„Stavba je poměrně malá, přesto v ní Loos uplatnil Raumplan, tedy různé prostorové úrovně. Zajímavostí také je, že na rozdíl od jiných Loosových staveb, které jsou postaveny ze železobetonu a cihelného zdiva, se jedná o dřevostavbu, což je téma v této době aktuální,“ připojil podrobnosti generální ředitel NTM Karel Ksandr.

Novostavba bude sloužit jako exponát „Ale možná to bude i námět pro nějakou firmu, může vymyslet něco obdobného,“ nevylučuje Ksandr.

Virtuální zahájení

Výstava vznikla ve spolupráci Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. První návštěvníky do ní uvede streamovaná vernisáž s komentovanou prohlídkou ve čtvrtek v pět hodin odpoledne.

S tvorbou světoobčana Adolfa Loose se zájemci mohou seznamovat až do konce července příštího roku. A to nejen virtuálně, dokud to epidemiologická situace dovolí.