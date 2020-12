Největší vliv v umění má hnutí Black Lives Matter, tvrdí ArtReview. Umístilo se i MeToo

Žebříček nejvlivnějších osobností, institucí a skupin světového výtvarného umění letos ovládlo hnutí Black Lives Matter, které stojí za rozsáhlými protesty proti rasové nerovnosti ve Spojených státech i v dalších zemích. Vyplývá to z pořadí, které zveřejnil odborný magazín ArtReview. Je to poprvé, co se v prestižním žebříčku vyšplhalo na první místo celospolečenské hnutí, na čtvrtém místě navíc skončilo hnutí MeToo, které bojuje proti sexuálnímu zneužívání.