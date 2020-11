Nemyslím si, že dnes jsou lidé více odcizení, než bývali, říká spisovatelka Petra Soukupová

Čtyřčlenná rodina žije ve stereotypu, který je ale narušen. Cokoliv se stane jednomu členovi rodiny, ovlivní všechny. Vydavatel se prostřednictvím anotace nové knihy lakonicky ptá: „Stojí ale tahle rodina vůbec za záchranu?“

„Myslím si, že jestli ta rodina stojí za záchranu, si každý čtenář může určit podle toho, jak to čte. Jestli je více optimista, nebo více pesimista. Jestli si myslí, že je lepší do vztahu moc nešťourat a nechat ho plynout. Takže to spíše záleží na každém čtenáři,“ říká Soukupová.

Odcizenost postav v románu o „životě, který nelze naplánovat ani se na něj nedá dopředu připravit“, ale prý nevztahuje k dnešní době. „Myslím, že ten můj příběh je dost nadčasový. To je možná silné slovo, ale nemyslím si, že se nějak vztahuje k dnešní době, že dnes jsou lidé více odcizení, než bývali,“ vysvětluje.