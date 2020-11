Novinka, v podtitulu označovaná jako román v povídkách, je šestým titulem, který Soukupová napsala pro dospělé čtenáře. Vychází z už dříve publikovaných povídek, autorka je ale upravila, přidala k nim nové texty a vše propojila do románového příběhu. Hrdiny jsou opět členové takové normální rodiny: Alice a Richard, zaběhlí v sedmnáctiletém vztahu, a jejich dvě děti na prahu puberty. Do rodinného statu quo, které možná není štěstí, ale žít se v něm dá, zasáhne ovšem někdo nový. Ukázka z knihy

Sobotu ráno má Alice asi nejradši. Po celém týdnu vstávání do práce si můžou s Richardem poležet, pak si udělat velkou snídani a jenom být chvíli v klidu spolu. A taky už je to skoro pravidlo, že v sobotu ráno mají nejlepší sex, právě proto, že nemusí nikam spěchat a taky nejsou unavení z práce, hlavně Richard, protože on často mluví o tom, jak je vyřízený, když spolu spí během pracovního týdne. Sex v týdnu, obvykle to bývá středa, výjimečně úterý, je rychlý a Alice z něj nic moc nemá, ale v sobotu ráno se Richard snaží, aby se jí to taky líbilo, protože Alice má ráda dlouhou předehru. Na rozdíl od toho všednodenního sexu trvá tenhle víkendový celkově kolem dvaceti minut.

Celá ukázka z knihy Věci, na které nastal čas (zdroj: Host)

