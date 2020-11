Virtuální výstava komentuje brexit i pohledem českého „ohryzku“ Hynka Martince

Martinec, narozený v roce 1980, žije v Londýně od roku 2007, kdy také jeho hyperrealistický obraz zvítězil v soutěži Národní portrétní galerie. Na ostrovech už získal trvalý pobyt i umělecké renomé. A i když on sám by v hlasování volil možnost „zůstat“, za čtyři roky, které uplynuly od osudového referenda, prý více porozuměl i zastáncům opačného pohledu.

Virtuální výstavy jsou cesta

Na výstavě převažují umělci z Británie, svou tvorbu tu ale představují kromě Martince také tvůrci původem z Německa, Belgie, Řecka, Irska nebo Spojených států. Díla všech jsou k vidění pouze virtuálně.

„Tato tendence bude na vzestupu. A jestli pandemie něčemu pomáhá, tak je to určitě globální komunikace, můžeme fungovat díky technologii. Nejsem toho příliš velký fanda, ale nedá se tomu zabránit a myslím, že každý si v tom něco najde, že to je nakonec správná cesta,“ domnívá se Martinec.

Výstava Complex States: Art in the Years of Brexit potrvá, stejně jako přechodné období brexitu, do konce roku.