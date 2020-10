Lukáš Vaculík se stal školským ombudsmanem. V seriálu je jeho práce akčnější než ve skutečnosti

„Nezjišťuje, kdo co udělal, protože to je dané, ale jak k tomu mohlo systémově dojít, kdo za to nese zodpovědnost,“ vysvětluje náplň práce fiktivního školského ombudsmana Lukáš Vaculík.

Případy, jimiž se zaobírá, jsou inspirované skutečnými kauzami. Na stůl se mu dostane šikana učitele, vražda vychovatelky nebo sebevražda žáka. Kvůli natáčení posledního jmenovaného případu musel Vaculík vylézt na tovární komín, scénář totiž předepisoval ombudsmanovi, aby se tak snažil pochopit, co student před skokem prožíval.

Skutečný ombudsman: Nelezu po skalách ani na komín

Přípravu seriálu konzultovali tvůrci se skutečným školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem. Je druhým, kdo tuto funkci zastává, zřízena byla pod ministerstvem školství v roce 2014.

„Je pravda, že chodím mezi lidi, že se radím s učitelkami, učiteli, s odborníky. Že nesedím pořád v kanceláři. Ale nelezu na komíny, neskáču do vody, nelezu po skalách, to opravdu ne,“ poznamenává Ladislav Hrzal, že se svým seriálovým kolegou pracují každý trochu jiným způsobem.

Filmaři by rádi natáčení dokončili do konce roku, na obrazovkách by se měl Ochránce objevit v tom příštím.