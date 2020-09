V Národním divadle se hlavně baví, ať se děje, co se děje

Autor hry, současný francouzský dramatik Vincent Macaigne, nechtěl vytvořit politický kabaret, přestože do příběhu vložil reálné postavy a prostředí nápadně připomínající OSN.

„Je to společné tázání, jaká nás čeká budoucnost. Jestli se jí máme bát, jestli ji máme vzývat, na co se máme uchystat a kdo za to, co nás čeká, může,“ vysvětluje režisér Jan Mikulášek.

V království, kde se musí nejdříve povraždit, aby se všichni měli dobře, se potkají také Pavel Batěk, Zuzana Stivínová, Anna Fialová, Jiří Panzner, Robert Mikluš a Štěpánka Pencová.