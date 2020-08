Národní divadlo vstoupilo do nové sezony. Hlediště, bufety i šatny budou fungovat odděleně

Na setkání umělců a zaměstnanců divadla k zahájení 138. sezony v historické budově ministr Zaorálek uvedl, že divadlo si nemůže dovolit počkat, až se pandemie přežene, a pak se vrátit k práci, ale musí se pokusit fungovat i v těchto podmínkách. „Neexistuje jeden mustr, různá divadla hledají různé způsoby, jak zajistit co nejvíc zdraví herců, být ohleduplní k publiku, možná i o čem hrát v tomto čase,“ řekl.

Ministr uvedl, že v Británii jsou testy na koronavirus, které používají každé ráno. „Chci zjistit, jak jsou dostupné, a pobavit se o tom s hygieniky,“ uvedl. „Je to boj o divadlo… jde o to, kolik je lásky k divadlu a kolik v této zemi je publika, které se bez divadla nedovede obejít,“ dodal.

Zaorálek také společně s ředitelem Burianem předal Ceny pro umělce do 35 let. Při zahajovacím ceremoniálu byl rovněž do Síně slávy uveden tenorista Miroslav Švejda.