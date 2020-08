Věčný vyhnanec Bukowski by se dožil stovky, jeho odkaz čtenáře stále láká

Oni milují jazzové improvizace, on se rozplývá nad tajemnou silou klasické hudby. „Ponechal bych Bukowského jako mimořádně zajímavého solitéra undergroundu, jediný exemplář svého druhu,“ vysvětluje Tomáš Pospíšil z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V mnoha dílech Bukowski používal postavu Henryho Chinaskiho. Ten byl v podstatě jeho alter egem. Stejně jako on pracoval na poště, v různých továrnách nebo uklízel. Špinavé podnájmy střídal stejně jako zaplivané bary. A stejně jako Bukowski i Chinaski se často zaplétal se ženami pochybné pověsti. Že spisovatelův odkaz stále žije, dokládá i tvorba dalších umělců. Jméno jeho alter ega nese i česká populární popová skupina Chinaski. A inspiroval se jím třeba i britský hudebník Yellow Days, který část jeho promluvy o lásce použil ve své písni A Little While, která už nasbírala desítky milionů přehrání. Před dvěma lety se muzikant představil i českým posluchačům na festivalu Colours of Ostrava.

Video of A Little While

Video of Charles Bukowski on love

Plodný literát se proslavil zejména úsporným stylem plným vášně, senzuality a humoru. Byl vynášen, ale i zatracován. Kritika ho označovala za apologeta lidské spodiny a jeho dílo za prosycené alkoholem, drogami a sexem. Autorův český překladatel Bob Hýsek vidí Bukowského největší sílu ve smyslu pro humor a sebeironickém nadhledu nad vlastními lapáliemi. „Nic není tak hrozné, aby to nemohlo být i směšné. A nic není tak směšné, aby se v tom nedala najít poezie a nakonec i smíření,“ říká. Hank, jak Bukowskému říkali jeho přátelé, se podle svých slov cítil inspirován k tvorbě zejména ve stavu opilosti, protože nepsal proto, aby spasil lidstvo, ale aby zachránil sám sebe.

Sednout si s flaškou k psacímu stroji není zrovna ideální způsob, jak překonat hrůzu. Celý život jsem snil o tom, že se stanu spisovatelem, a teď mě pronásledují démoni. Psaním se tyhle pocity vybičují tak, že tě rozseká i úplná maličkost. Ze stébla trávy se stane meč, nevinný románek ti vyrve vnitřnosti z těla. Před těma pár lidma, co znám, dělám drsňáka, ale nikoho neošálím. Mou jedinou spásou (no vida, otřepaná fráze) je schopnost tu a tam se tomu všemu zasmát. Charles Bukowski v knize Absence hrdiny

Léta psával povídky a básně do různých časopisů, často i bez honoráře. Mezi tím střídal různá zaměstnání. V roce 1969 se ho ujalo nakladatelství Black Sparrow, kterému pak zůstal věrný i v lepších časech. Bukowského pravá spisovatelská dráha začala v roce 1970, poté co odešel z další z dělnických prací. Na losangeleské poště pracoval přes deset let. Nejvíc, co kdy v životě zvládl. Bylo mu 49 let. „Mám dvě možnosti, zůstat na poště a zbláznit se, nebo psát a hladovět. Rozhodl jsem se hladovět,“ popisoval pak Bukowski svoje pocity příteli. Svůj první román nazvaný Poštovní úřad napsal asi za měsíc. Vyšel v roce 1971 a Bukowskému přinesl skutečný ohlas mezi čtenáři. Následovaly romány Faktótum (1975), Ženy (1978), Šunkový nářez (1982), Hollywood (1989) nebo Škvár (1994).

Fakta Nejslavnější Bukowského díla Zápisky starého prasáka (1969)

Poštovní úřad (1971)

Příběhy obyčejného šílenství (1972)

Faktótum (1975)

Ženy (1978)

Šunkový nářez (1982)

Hollywood (1989)

Škvár (1994)

O psaní (2015)

O kočkách (2015)

chtěl jsem naše kočky pojmenovat

Ezra, Céline, Turgeněv,

Ernie, Fjodor a

Gertruda

ale

protože jsem dobrák od kosti

nechal jsem svou ženu

ať jim dá jména sama

a dopadlo to takhle:

Cink, Břink, Maňas,

Brahmína, Pírko a

Fešanda. ani jeden Tolstoj

v celým podělaným

vrhu. Ze sbírky O kočkách, Argo 2017

Kromě svých textů občas Bukowski i ilustroval – a obrázky odpovídají jeho naturelu. Na univerzitě v Los Angeles sice dva roky studoval literaturu, žurnalistiku a umění, opravdového plnohodnotného uměleckého vzdělání se mu ale nikdy nedostalo. I přesto z obrázků čiší opravdovost a unikátní pohled na svět. Tahy perem jsou rozklepané, tlapku má namalovaná kočka každou jinak dlouhou a palí na ni slunce, které připomíná spíš masu. Bukowski's less successful attempt to draw a cat #artistofcats #dog pic.twitter.com/u0BeGc3oTf — Sam Leith 🐝 (@questingvole) October 16, 2015 V Česku až po revoluci „Bukowského povídky, romány a básně se k nám dostaly vlastně až po revoluci, předtím vyšlo jen něco málo v samizdatu anebo slovensky,“ vysvětluje jeho dvorní překladatel Bob Hýsek. Během čtyřiceti let komunismu totiž záleželo na tom, do jakého politického kontextu se spisovatel uvede. „Kdybych tedy chtěl jako liberální editor v komunistickém vydavatelství Bukowského hájit, napsal bych třeba, že navzdory cynismu, pocitu zmaru a bezvýchodnosti, alkoholismu a také všudypřítomné vulgárnosti jde o autora, jenž nemilosrdně obnažuje sociální rozpory současné Ameriky, kde americký sen je pouhým pozlátkem pro vyvolené,“ říká Tomáš Pospíšil z katedry anglistiky a amerikanistiky. Levicová literární kritika na Západě Bukowského přitom považuje v podstatě za dělnického spisovatele. Z tohoto prostředí vyšel a tematicky se jím neustále zabýval. „Sociální aspekt jeho děl se u nás primárně nevnímá, ale je to jeden z hlavních důvodů jeho čtenářského úspěchu. Všichni zbití, ponižovaní a uondaní si v jeho povídkách můžou napustit společně s Hankem Chinaskim vanu horké vody, dát si lahváče a chvíli si zas připadat skoro jako člověk,“ říká překladatel Bob Hýsek. Filmové adaptace I když Bukowskeho díla nepatří k úplně nejpopulárnějším knihám vyhledávaným napříč celou společností, jejichž práva ke zfilmování by autor prodával za horentní sumy, několika filmových verzí se přece jen dočkal. V roce 1987 vznikl poměrně hvězdně obsazený Štamgast, ke kterému Bukowski dokonce sám napsal scénář. Henryho Chinaskiho hrál Mickey Rourke, který v té době po filmu Devět a půl týdne platil za jednoho z nejžádanějších sexsymbolů Hollywoodu. Stárnoucí alkoholičku Wendy po jeho boku ztvárnila Faye Dunaway, která se proslavila o dvacet let předtím v roli femme fatale kriminálnice ve filmu Bonnie a Clyde.

Video of Barfly - Trailer

Bukowského díla se ale ujali i evropští filmaři. V roce 1981 vznikl italský film Příběhy obyčejného šílenství v hlavní roli s tehdejší proslavenou kráskou Ornellou Muti. Bukowski inspiroval ale i naše tvůrce. Petr Zelenka si vypůjčil Příběhy obyčejného šílenství pro název svojí hry, kterou následně v roce 2005 převedl do filmu s Ivanem Trojanem. Z novějších adaptací můžeme zmínit film z roku 2005, který nese jméno podle Bukowského druhého románu Faktótum. Tam fiktivního Henryho Chinaskiho hrál další z amerických sexsymbolů Matt Dillon.

Video of Factotum - Trailer