Jaký stát, takový film. Před 75 lety byla v Československu zestátněna kinematografie

Jak moc vás překvapuje, že komedie „s Andělem“, ale i třeba pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele, Pyšná princezna, Císařův pekař mají lidé dodneška velmi rádi? Když se odstřihneme od ideologie, jde o kvalitní příběhy s dobrou režií, výbornými herci. Je to důvod, proč stále fungují?

Neměli bychom se držet toho, že dřív byly filmy dobré a dneska za nic nestojí. Taková optika nám spíš zastiňuje kvalitu pozdějších filmů. Myslím, že to je z velké části otázka zvyku. Zkrátka jsme s těmito filmy vyrůstali, Česká televize je často vysílá.

Ale bylo by dobré podívat se i na filmy z poválečné historie, které nejsou tak často reprízované a které by mohly být pro diváka objevem. Nedávno například zemřela Milena Jelinek, která jako začínající scenáristka napsala Snadný život, snímek, který desítky let nikdo neviděl a který je už na konci padesátých let točený stylem nové vlny.