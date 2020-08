S rouškou hrát nebudu, má jasno frontman skupiny Katapult Olda Říha. U publika potřebuje vidět smích i slzy

I když je přesvědčen, že kapela i v nové éře skládá hity srovnatelné s osvědčenými skladbami jako Až či Někdy příště, připouští, že staré časy pominuly. „Už tam asi nikdy nebude to pravé přátelství, že jsme spolu vyrůstali, bydleli. To mi chybí. Žijeme v matrixu, ve světě počítačů a telefonů a to mě neuspokojuje,“ tvrdí.

Svůj konec si prý představit dokáže, nedokáže si ale představit konec svého vzoru The Rolling Stones: „Nedovedu si vůbec představit, že budou jednou muset skončit. Svůj konec si dovedu představit. Stanu se vedoucím pekla. Budu tam vařit v kotlích lidi, co nám ubližují. S každým si to vyřídím ve svým novém životě v pekle. Jagger bude v nebi,“ říká Říha.

„Já mířím do pekla. Když chceš dosáhnout takového úspěchu, jakého dosáhl Katapult, musíš projít minimálně padesátkrát peklem. Já jím procházel a neustále procházím, a proto věřím, že jednou budu Lucifer,“ dodává s úsměvem.

Sedm akordů je moc

V osmdesátých letech dle svých slov netušil, že se písně jeho skupiny hrály u táboráků. „To jsme nemohli tušit. Vždy jsem od roku 1975, když nás kritici vybili, říkal, že čas všechno vyřeší. A vyřešil,“ míní s tím, že zlidovění písně bez přičinění reklamy či PR považuje za důkaz její upřímnosti.

Poukazuje na to, že skladba Vojín XY hlásí příchod má dokonce svůj lidový název Ospalá vrátnice. „Těší mě, že nyní v této době to neustále u táboráků hrají a už ani neví, že to hrál Katapult. To je pravá lidová a to je vítězství nad nepřízní lidí, že příběh žije. Je to krásný příběh, krásně napsaný, krásně zahraný, ale bohužel má asi sedm akordů a to je moc,“ glosuje.

Dodává ale, že kritiku chápal, i když na ni nebral ohled: „Na nic si nestěžuju. Někteří kritici se přiznali, že měli rádi jazz rock a nehodili jsme se jim do krámu. Já jim odpustil. Pište si, co chcete, a já si budu hrát taky co chci. Tím to končí.“