Zelení se musí omluvit textaři Katapultu za užití sloganu v kampani

Odvolací senát tak částečně zrušil loňský rozsudek Městského soudu v Praze, který Vostárkovi přiřkl 500 tisíc korun. V tomto bodu tak vyhověl odvolání zelených, kteří tvrdili, že je výše odškodnění nepřiměřená a důvod jejího udělení nepřezkoumatelný.

Soudy se ale shodly na tom, že zelení používali slogan neoprávněně. Odvolací senát pak neuznal argument strany, že ho použila především v kampani v Ústeckém kraji, a omluva by tak měla zaznít v regionální mutaci některého jiného deníku. Podle předsedy senátu Jiřího Čurdy však zelení použili text i v celostátním měřítku.

Text z písně Až se v pět let staré kampani objevil například na internetu, v novinách, na autech či zazněl na některých předvolebních mítincích. Právník a někdejší textař Vostárek tvrdil, že ho použití sloganu v kampani zelených výrazně poškodilo na pověsti. Jako advokát totiž zastupuje klienty z oblasti průmyslu, tedy opačnou zájmovou skupinu než ekology.

Vostárek doplnil, že by měl být verdikt i sankcí pro politickou stranu. „Chtěli využít všeobecnou známost textu ke svým finančním zájmům,“ prohlásil. Politici by si podle něho neměli dělat, co chtějí.