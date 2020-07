Stát koupí za 18 milionů rodný statek básníka a grafika Bohuslava Reynka

Zaorálek Petrkov na Havlíčkobrodsku ve čtvrtek navštívil společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Na předsedu vlády se obrátil s žádostí o finance, které by ministerstvo kultury potřebovalo na koupi nemovitosti nad rámec svého rozpočtu.

Resort zvažuje, že by zámeček mohl provozovat Památník národního písemnictví. Podle petice Zachraňte Petrkov! by měl dům sloužit jako připomínka Reynkova díla i jeho blízkých a souputníků, kteří do Petrkova jezdili. Pod peticí se od začátku května sešlo 1900 podpisů.