Umělec, jakého svět neviděl. Pražská galerie vystavuje Banksyho

Streetartového uměle Banksyho nikdo nezná, jeho tvorbu ale téměř každý. Svá díla provokující k zamyšlení „vystavuje“ většinou po zdech v různých zemích. Výběr z jeho tvorby – v podobě reprodukcí – je nyní poprvé k vidění v Praze. The World of Banksy přibližuje Galerie Mánes do 27. září.