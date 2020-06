V únoru a určitě ne na Hrad. Szczygieł provádí Poláky po Praze

Szczygieł často píše o Češích, počínaje bestsellerem Gottland a konče titulem Není, do něhož zahrnul jak české, tak polské příběhy. Čeští čtenáři jeho postřehy, ostatně povětšinou milé, o sobě a své historii rádi čtou, oblíbeným autorem je tento čechofil ale i v Polsku.

Svou nejnovější knihu napsal právě pro své krajany. „Stovky lidí, možná tisíce Poláků se mě pořád ptaly, kam v Praze jít, kde nejsou turisté, kde se najíst, kde napít. A tak jsem se rozhodl se tím už nestresovat a napsat to všechno do knihy,“ vysvětluje.

Spíš „Nuselák“ než Hradčany

Do průvodce vybral místa podle něho často neprávem přehlížená. „Samozřejmě to bude Praha bez Karlova mostu a Pražského hradu,“ slibuje v anotaci čtenářům. Zve je raději ke kdysi slavné kavárně Arco, na ostrov Kampa, pod Nuselský most nebo do kubistického činžovního domu pod Vyšehradem.

K místům doplnil i příběhy, které se k nim váží. Jako i v jiných knihách tak Polákům přibližuje svůj pohled na Česko a jeho obyvatele. „Je to kniha o lásce k Praze, Češkám a Čechám,“ shrnuje Szczygieł.