Filmová upoutávka týdne: Dokonalá matka, nebo perfektní astronautka? Eva Greenová míří do kosmu

Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Ve vesmírné misi Evropské kosmické agentury je jedinou ženu. Zatímco podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, stará se také sama o svou sedmiletou dceru Stellu.

Jako perfekcionistka se Sarah snaží, aby v práci podala bezchybný a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením od dcery je to však čím dál složitější. Stella totiž nemá tolik pochopení pro to, že by ji matka měla opustit a ona by se měla přesunout k otci. Snímek tak prozkoumává téma hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou.

Přestože je cesta do kosmu stěžejní zápletkou díla, režisérka a scenáristka Alice Winocourová je přesvědčená, že nenatočila vesmírný film. „Je to sen o vesmíru, ale více je to o životě na Zemi,“ podotkla v rozhovoru pro kulturní portál The Skinny. Původní záměr byl natočit film o matce a dceři a byla spíš náhoda, že právě profese astronauta nabídla příhodnou metaforu pro jejich vztah. „Myslela jsem, že by to ustanovilo myšlenku vzájemného odloučení, protože astronauté se musí oddělit od ‚Matky Země',“ přiblížila.