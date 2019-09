Recenze: Lidská samota, vesmír a Brad Pitt. Ad Astra hledá mezi hvězdami cestu do duše

Mnohovrstevnatý svět vyprávění též slouží jako způsob, jakým pronikáme do Rayova nitra. Podstatný je hlavně všudypřítomný systém psychologických vyšetření, která musí každý astronaut pravidelně absolvovat. Na základě odpovědí a měření srdečního tepu může být jeho cesta schválena nebo zamítnuta. Protagonista je tak nucen své pocity verbalizovat, stopáží ale provází i jeho vnitřní monolog, který ukazuje, kolik nejistot v sobě přesto skrývá. Při troše zjednodušení Ad Astra sděluje, že neklid našeho podvědomí nezachytí ani nejpřesnější přístroje.

Gray se spoluscenáristou Ethanem Grossem ale volí jiný přístup. Vystihuje jej citát, který režisér zahlédl na blíže neurčené výstavě a který sdílel po premiéře na festivalu v Benátkách: „Dějiny a mýty mají vždy počátek v mikrokosmu osobního.“ Na záměr sjednotit kosmos a vrcholně intimní příběh poukazuje už první záběr filmu. V něm odražené sluneční paprsky vstupují do konstelace s planetami naší soustavy, nápadně ale také připomínají lidské oko i legendární hvězdné dítě ze závěru Vesmírné odysey. V nezměrném se zrcadlí malé a zase naopak.

Osobitá vize

Psychologická drobnokresba Roye má základ v jeho vztahu k otci, na přirozeném respektu a odstupu, který autoritativní figura v synovi vzbuzuje. Gray se jako režisér a amatérský psycholog zdařile vyhýbá vypravěčským klišé i prvoplánově freudiánskému rozměru tématu. Jde právě o zásluhu umírněné rétoriky scénáře, která souzní s Pittovým minimalistickým herectvím, že v posledním aktu motivace postav i vysvětlení záhad dojde k jasnému a uspokojivému závěru.

Předpokládá se, že film v amerických i světových kinech čeká finanční neúspěch, jenž režiséra bohužel doprovází dlouhodobě. Doufejme, že se tomu tak nestane, neboť ani vysoký rozpočet očividně Grayovi nebrání v tvorbě osobních a podnětných vizí, které nejsou o nic méně troufalé než předchozí The Immigrant (2013) či Ztracené město Z (2016). Možná máme co dočinění s novodobou sci-fi klasikou, to ale napoví až další léta.