Studenti AMU kritizují šéfa zlaté kapličky kvůli vítání Orbána. Burian kritiku odmítá

„My studenti a studentky AMU chceme svými podpisy pod tímto otevřeným dopisem vyjádřit nespokojenost s Vaším zaujetím ,neutrálního‘ postoje během slavnostního otevření budovy Státní opery,“ začíná dopis, pod který se podepsalo už skoro 200 lidí.

Studenti se ptají, jestli ředitel využil své pozice a dal Orbánovi najevo, co si česká divadelní obec myslí o jeho politice nebo podpořil maďarské svobodné divadlo. „Pokud ne, vnímali bychom to jako čin, který by smetl vyjádření solidarity činohry Národního divadla maďarským divadlům ze stolu a také jako výsměch všem kolegům a studentům tady i v Maďarsku,“ stojí dále v dopisu.

„Neztotožňuji se,“ reaguje Burian

Ředitel divadla Jan Burian studentům odpověděl v komentářích pod facebookovým příspěvkem. Otevření zrekonstruované Státní opery označil za společenskou událost, na kterou divadlo pozvalo představitele politického i veřejného života bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

„Myslím, že nejhorší, co by mohl ředitel divadla v takové chvíli udělat, je vyjadřovat se o krajní vhodnosti či nevhodnosti některého z hostů. V tom se s vámi neztotožňuji,“ uvedl. Dodal, že o situaci maďarských divadel s Orbánem sice nehovořil, připomněl však svou veřejnou podporu některých maďarských divadelníků a snahu o spolupráci s maďarskými divadly a jejich prezentaci u nás.

Na straně svobody divadel

Burian dále Orbána označil za mimořádného hosta, kterého řádně uvítal. Studentům připomněl, že se v prosinci připojil k protestu všech českých divadel ohledně plánovaných změn zákonných podmínek v Maďarsku.

„Stojím na straně svobody maďarských i českých divadel. Diváky však kontrolovat nebudu v naději, že sdělení z jeviště pro ně bude silnější nebo stejně silné jako protesty před divadlem,“ dodal Burian.

Tím narážel na pár desítek lidí, kteří při příjezdu hostů protestovali před budovou s transparenty. Jejich kritika směřovala právě na Orbána, ale především pak na premiéra Andreje Babiše (ANO), který se rovněž zúčastnil slavnostního večera ve Státní opeře. Ta se otevřela po třech letech v neděli 5. ledna, symbolicky 132 let od jejího prvního otevření v roce 1888.