Asi taková romantika jako projímadlo. Miřenka Čechová si nedělá o baletu iluze

„Ve velké míře vycházím z vlastních zážitků, ale beru to tak, že je to próza, obsah stylizuji určitou autorskou licencí. A samozřejmě vybírám věci, které jsou nějakým způsobem zajímavé,“ upřesňuje, jak moc její kniha odpovídá skutečnosti.

Například primabalerína Nikola Márová – a vrstevnice Čechové – sice o přísných mistrech slyšela, sama ústrky na konzervatoři ale prý nezažila. Nicméně potvrzuje, že balet je tvrdý a bolestivý a že bez drilu by jako první sólistka Národního divadla neobstála.

„Škola děti připravuje na to, jak drsný bude potom svět baletu i v divadle,“ upozorňuje. „Je to asi hrozné říct, ale přežijí jen silní jedinci – a v divadle to jede v podobném stylu. Na druhou stanu si myslím, že balet skvěle vychovává do života. Protože v tanci a v průpravě je pokora, člověk se musí naučit být trpělivý a propracovat se k výsledku velmi pomalu.“

Píle a výdrž jsou baletem nabyté ctnosti, k nimž se hlásí i Čechová. Konzervatoř dokončila, jen si uvědomila, že jí bude vyhovovat spíše jiný druh tance.

Možná by to šlo i jinak

K baletu má podle svých slov navzdory popisovaným zkušenostem pozitivní vztah, nicméně míní, že učit by ho bylo možné i méně tvrdě a neúprosně. „Pedagogický systém stojí za diskusi, zda by se neměl změnit. Myslím si, že to lze dělat jinak, že lze děti motivovat i bez srážení sebevědomí,“ poznamenává.

Bývalou baletkou bude za pár let i Márová, která letos v červnu oslaví čtyřicátiny. V baletním „důchodu“ si plánuje otevřít školu jiného typu. Ani v ní sice nebude podporovat iluzi, že každá studentka dotančí až k Labutímu jezeru, těm, kdo to nedokážou, ale chce nabídnout možnost pokračovat v jiném druhu tance.