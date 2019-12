Recenze: Vpřed do temné minulosti

Klasik sovětské i ruské nezávislé tvorby Ilja Kabakov podložil na svých Omalovánkách (1997) siluety kachniček, parníků a zajíčka jednoznačným vzkazem, který ponecháváme v originále: Pošjol na chuj! A netřeba přemýšlet, komu je adresován. Jasné je i poselství Nikolaje Kozlova a jeho Objektu (1989) s všední rekvizitou všedního života: starou prošívanou dekou, nahrubo přišitého kapesníku a polštářku, s nápisem Idioti vyvedeným bílými knoflíky.

Výklad nepotřebuje ani Domovina (2011) Chaima Sokola, velká mapa Ruska sešitá z látky na hadry na podlahu – vskutku ironizující pohled. A tentýž autor vystavuje i asi sedm metrů dlouhou Roli (2018), černé postavy, jdoucí odněkud někam a vypovídající o kolektivní paměti a obecném tématu oběti, prchající či putující… Před čím? Kam? Na Sibiř? Ze Sýrie?

Smích jako sklo mezi zuby

Ironizující dílo Dmitrije Prigova Počítač v ruské rodině (1994), na němž si zjevně autor ve světle monitoru čte v encyklopedii, či jeho Rusko (2004), video, ve kterém učí kočku říkat Rusko, může vyvolávat pousmání, ale pozor: taková legrace to zase není.

Stejně jako u dalšího pražského Rusa, Viktora Pivovarova, a jeho alba Svědectví současníků (1998–2001), obsahujícího sedmnáct kreseb ilustrujících vzpomínky na Lenina a Stalina. Dílo je samozřejmě mystifikací, výsměchem všem neuvěřitelným hagiografiím. Výsměchem ale skřípavým jako sklo mezi zuby.

Na koláži Anatola Brusilovského Tvář (1987) je roztrhaná Jelcinova fotografie, v pozadí pak Brežněv a další komunista, na koláži Fakír na hodinu (zač. 90. let) je Kristus z ikony obklopen ve státním znaku nápisem „Proletáři všech zemí, spojte se“ ve všech svazových jazycích, lemovaný koláží bolševických předáků (Brežněv, Castro i Husák).

Lidorubci

Skutečně mrazí z krátkých videí z 80. let Jevgenije Jufita, otce hnutí nekrorealistů, zachycujících makabrózní absurditu Sovětského svazu – ve filmu Dřevorubec se herci bez slitování neustále v zasněžené krajině mlátí klacky, přepadávají, věší, jsou to spíše lidorubci, a k tomu industriálně-metalická muzika. Opravdu výstižné, a to samé platí pro další filmy, jako Sanitáři-vlkodlaci, Jaro, Sebevražedná monstra či Rytíři nebeských výšin. Stále se zde děje cosi krutého, nesmyslného, podobě jako v povídkách Daniila Charmse či textech Alexandra Vveděnského ze 30. let.

Podobně děsivé jsou dvě patnáctiminutové animace skupiny The Blue Soup, vytvářející temná, klaustrofobní, děsuplná videa, jako je vystavený Nacucaný děs (2019), na němž vidíme bytnící objekt jako z nějaké sci-fi nebo hrůzného snu, či Náklaďáky (2006), jedoucí v nekončící smyčce neskutečnou krajinou, s neznámým, rozhodně však znepokojivým nákladem i cílem.