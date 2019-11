V Divadle ABC se naladili na Heart Beat Václava Havla a Jana Němce

Politická gangsterka o ctižádostivých lidech, kteří nakonec dopadnou špatně, se nikdy nenatočila. Sice o ni měl na konci šedesátých let zájem i americký producent, jenže přišla normalizace.

Hlavním hrdinou je Doktor B. Svérázný a sebevědomý kardiochirurg z východní Evropy je natolik úspěšný v transplantaci srdce, že dostane šanci vycestovat do Spojených států a splnit si svůj sen. „Příběh má v sobě konspirativní teorie o tom, jak světu vládne vrstva nejbohatších mafiánů. Myslím ale, že se při psaní i dost bavili, že to nebylo myšleno zas tak vážně,“ domnívá se režisér David Czesany.

Cenný revoluční artikl

„Z dnešního pohledu je to taková nostalgická věc. Pokus o malé české sci-fi,“ podotýká herečka Eva Salzmannová. Původní text byl letos také publikován v knize Václav Havel a film, kterou editorsky připravil filmový historik Jan Bernard.

Dramatizací scénáře Heart Beat chtějí v Divadle ABC připomenout nejen oba jeho již nežijící autory, ale i výročí sametové revoluce. Režisér Czesany se právě během revolučních dní v roce 1989 s Havlem potkal. Jako student DAMU nechyběl na demonstracích.

„Účastnil jsem se demonstrace 17. listopadu a byl jsem pak cenný revoluční artikl, protože jsem byl zmlácený student z Národní třídy, takže jsem hodně jezdil po menších městech vyprávět, co se tam stalo,“ upřesnil Czesany.

Režisér Jan Němec, představitel československé nové vlny, byl v té době v Americe, kam odešel v sedmdesátých letech do exilu. Do rodné země se vrátil v prosinci 1989 a opět tu začal točit. Mimo jiné v roce 2010 uvedl do kin film Heart Beat 3D, v němž z původního společného scénáře ale zbylo málo.

O osm let dříve převzal od Václava Havla, tehdy už prezidenta, medaili Za zásluhy. Později ji ale vrátil – na protest proti výběru osobností vyznamenaných Milošem Zemanem.