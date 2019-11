Jednou budem dál, až v USA. Spirituál kvintet potěšil krajany v zámoří

V roce 1990 si v Praze se Spirituál kvintetem na jednom podiu zazpívali dva prezidenti: Václav Havel a George Bush starší. Pro další americkou hlavu státu Billa Clintona hrála skupina při jeho návštěvě v Česku v lednu 1994.

Ve Spojených státech koncertovala kapela letos na podzim teprve podruhé a hrála především pro krajany. Do Ameriky zavítala na pozvání Českých center u příležitosti oslav třicátého výročí sametové revoluce. V programu tak nemohla chybět píseň Jednou budem dál, původně americký tradicional We Shall Overcome, který česky otextoval Ivo Fischer.

17. listopadu píseň zpívali studenti na Národní třídě, o několik dní později ji „Spirituálové“ zahráli z balkonu nakladatelství Melantrich pro čtvrt milionu lidí na Václavském náměstí. V davu tehdy stál i Roman Kostovski. „Byla to pro nás taková platforma, kde jsme mohli protestovat. Když jsme šli na folkové akce, nebyla tam StB. Tam jsme mohli svobodně zpívat,“ vzpomíná na předrevoluční koncerty Spirutál kvintetu.