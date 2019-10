Pechlát, Švehlík, Čermák a Hofmann jsou Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Obsazení snů, raduje se režisér

„A David Švehlík je prostě idol. Snoubí se v něm přirozený sex appeal s těžko definovatelným oduševnělým tajemstvím. Jeho inteligentní jemné herectví mi připomíná dávné filmové výkony mladého Jana Kačera. Už když jsem ho kdysi viděl hrát na Divadelní fakultě múzických umění Dona Quijota, věděl jsem, že bude hvězda,“ raduje se Hartl z obsazení.

Ženské protějšky mužských postav si zahrají podobně hvězdná jména. Před kameru se postaví Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová nebo Bára Poláková.

Milovníky knihy čekají i překvapení

První klapka filmu padla poslední říjnový víkend. Mezi scénami pro úvodní dny byla i zásadní část příběhu – společný závazek čtyř kamarádů plnit odvážné úkoly a změnit své životy. Hned na začátek tak museli herci i štáb absolvovat náročné natáčení přes noc. Film se bude točit převážně v Praze až do poloviny prosince, pro několik dotáček se herci a štáb sejdou i na jaře 2020. Premiéra v kinech je v plánu na prosinec 2020.

„Film jsem připravoval rok a půl. Šlo to celkem hladce, protože jsem jasně věděl, jak by měl vypadat. Po první verzi scénáře mi s vylepšením ještě pomohla dramaturgyně Iva Jestřábová. To byla šťastná spolupráce,“ vykládá Hartl. Poslední půlrok pak usilovně hledal ideální prostředí k natáčení a snažil se nezanedbat žádný z předrealizačních úkolů.

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi dvacet let po maturitě přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se s tím něco udělat. „Film bude o kamarádství. A taky o tom, jak těžké je někdy nepodvádět. Nejenom třeba svou ženu nebo nejbližšího přítele, ale i sám sebe. Láká mě filmové vyprávění o odvaze udělat něco debilního, co nám připomene, že můžeme bezstarostně žít, i když máme všichni hypotéky a na krku festival problémů,“ přibližuje Hartl.