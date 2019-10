Samotáři nejsou jen na Šumavě. Velký knižní čtvrtek přináší pokračování bestselleru Aleše Palána

Palán za postavami nové knihy pravidelně jezdil do odlehlých oblastí od Chodska a Jizerských hor a po Beskydy a Bílé Karpaty. Čtenáři v knize najdou rozhovor se ženou, která na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě celý dlouhý život, setkají se s mužem, který před dvaceti lety koupil staré vojenské auto a v něm se od té doby skrývá mezi jihočeskými rybníky, nebo nahlédnou do poustevny jediného současného poustevníka, františkána bratra Anděla.

„Zajímá mě, co dlouhodobá samota, dlouhodobé poodstoupení ze shonu a ruchu civilizace s člověkem dělá. Co mu bere a co mu dává. Myslím, že nová knížka je oproti té šumavské pestřejší tím, že tam nejsou jen lidé, kteří do divočiny zdrhli, ale jsou tam i lidé, kteří se na horách narodili a zůstali tam celý život. Tahle knížka má podobnou porci takové přírodní zadumané mystiky, ale kromě toho je tam víc takového užívání si,“ říká Palán.

Pád Gondolinu i 17. listopad

Podzimní Velký knižní čtvrtek na pultech knihkupců nyní představuje rekordních 20 novinek; v posledních letech jich v rámci akce tradičně vycházelo patnáct. Kromě nové knihy Aleše Palána poutá pozornost třeba Tolkienův Pád Gondolinu, který vypráví o pádu elfského města, tedy příběh dějově předcházející Hobitovi a Pánu prstenů.

Akce přinese i šestou knihu historické detektivní série od slovenského autora Juraje Červenáka Les přízraků. Aleš Palán je jako editor podepsán také pod knihou Ten den – 17. listopad 1989, která shromažďuje více než dvě stě přímých svědectví přelomového momentu moderních dějin.

Z domácích autorů dále uvede své novinky například Michal Ajvaz (Města), Martin Selner (Autismus & Chardonnay 2: Pozdní sběr), Tomáš Šebek (Nebe nad Jemenem) nebo Pavel Čech (O Červenáčkovi). Kompletní seznam letošních knih je zveřejněn na webu.