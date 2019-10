Světelná revoluce. V Praze začíná Signal Festival, potrvá do neděle

Sjednocujícím tématem sedmého ročníku je revoluce. „Nad tématem revoluce se zamýšlíme spíše obšírněji. Co všechno vlastně dneska slovo revoluce znamená? Je to jen slovo, které se nadužívá v reklamách, kde je dnes všechno revoluční, nebo to má ve společnosti ještě nějaký význam v návaznosti na různé události, které se v předešlých letech u nás i v Evropě děly,“ uvažuje kurátor festivalu Matěj Vlašánek.

Návštěvníkům se představí světelné umění na třech trasách vedoucích Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Z 18 instalací bude 12 umístěno na nových místech. Na náměstí Míru, kde byly například v roce 2017 promítána všechna díla festivalu, se letos akce nekoná.

V pátek se Signal potká s rozloučením se zesnulým Karlem Gottem

Mezi výrazná jména tentokrát patří architektka Eva Jiřičná a její instalace ve Vojanových sadech. Největší instalace od Jakuba Peška každý večer pomocí čtyř laserů pokryje obrazem 180 tisíc metrů krychlových mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem.

V pátek se bude festival částečně překrývat s veřejným rozloučením se zesnulým Karlem Gottem, které se uskuteční na Žofíně. Festival světla po dohodě s pozůstalými vzdá zpěvákovi hold minutou ticha.

Diváci mohou rozmanité světelné instalace navštívit během všech festivalových dnů od 19 hodin až do půlnoci. Hlavní program zahrnuje jak neplacené, tak placené instalace. Organizátoři s ohledem na minulé ročníky očekávají návštěvnost až 600 tisíc diváků.