„Přišla mi úplně přesná.“ Olgou Havlovou mohla být v novém filmu jen Anna Geislerová

Pro jejich vystižení bylo obzvlášť důležité herecké obsazení. „Anna Geislerová byla moje instinktivní první volba a o nikom jiném jsem ani neuvažoval, jen jsem doufal, že se mnou bude chtít dělat. Přišla mi úplně přesná, povahově i typově, zázemím, chováním, životním postojem,“ popisuje obsazení role Olgy Havlové Horák.

‚Lanďák‘ nás baví

Kromě Viktora Dvořáka, známého divákům nejvíce zřejmě ze seriálu První republika, coby Václava Havla se na plátně objeví také Stanislav Majer, Barbora Seidlová, Jiří Bartoška nebo Martin Hofmann. Poslední jmenovaný herec ztvární jiného herce – Pavla Landovského. „Konflikty zdrženlivého gentlemana Viktora Dvořáka v roli Havla a hlučného bouřliváka Martina Hofmanna v roli ‚Lanďáka‘ nás baví už při natáčení a děláme všechno pro to, abychom tuhle zábavnou energii přenesli na plátno co nejlépe,“ prozradil o zákulisí režisér Horák.

Ve snímku (nejen) o Havlovi by rád zkombinoval drama a komedii. Ostatně už v předchozím počinu Domácí péče o ženě trpící rakovinou se ve vážném tématu nevyhýbal humoru. Natáčení novinky začalo v srpnu, trvat by mělo do druhé poloviny října. Premiéra filmu, na němž se podílí i Česká televize, je v plánu příští rok v létě.