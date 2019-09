Recenze: Tak mě tu máte, co je za den? Jack Kerouac byl také skvělý básník

Úvodem snad krátké uvedení: haiku je krátká básnická forma tradiční japonské poesie, má pouhé tři verše, do nichž musí básník vložit celé své sdělení. Mezi nejznámější tvůrce patří například Bašó, jehož haiku vyšly i česky. Proč si ale nepozvat na pomoc samotného Jacka Kerouaca, který haiku nejen skládal, ale také o haiku v románu Dharmoví tuláci psal:

„Balvany na úbočí útesu,“ pronesl jsem, „proč se nezřítí?“

„Možná je to haiku a možná ne, je to asi trochu moc složitý,“ poučoval mě Japhy. „Skutečný haiku musí bejt strašně jednoduchý, a přesto z něj museli pochopit přesně to pravý, jako je to u snad nejslavnějšího haiku, který zní: ,Vrabec poskakuje po verandě, má mokré nožky.' Napsal to Šiki. V duchu vidíš obraz vlhkých ťápot a v těch pár slovech ještě taky vidíš všechen ten déšť, který ten den padal, a téměř cítíš navlhlý borový jehličí.“

„Řekni mi ještě jedno.“

„Pokusím se teď o vlastní, uvidíme: ,Jezero pod námi… černé prolákliny, které jsou studnami.' Ne, to není haiku, sakra, s haiku se nikdy nemůžeš moc párat.“

„A co kdybysme je vymýšleli děsně rychle, tak jak jdeme, prostě spontánně?“

A Kerouac je skutečně s Japhym (napsaným podle básníka Garyho Snydera) také skládal. Těžko říct, zdali některé z oněch improvizovaných haiku nezařadil do Knihy haiku, v každém případě ty, které v ní najdeme, snesou srovnání s japonskými mistry. A pozor, kdo by si myslel, že je to snadné, vychrlit nějaké tři veršíčky, ať si to zkusí – přesně totiž, jak říká Snyder, musí být prosté, ne však hloupé nebo povrchní.