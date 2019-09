Operní odbory vzkazují řediteli Národního divadla: Řekněte si o konkurs na své místo

Ředitel ND Jan Burian podle operních odborů v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez výběrového řízení a bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mu mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil. Jan Hrubý z Unie – odborového svazu profesionálních zpěváků v této souvislosti poukazuje na podobnost s aktuálním děním v Národní galerii, tedy kulturním významem srovnatelné instituci.

„Ministerstvo kultury i odborníci se shodnou na faktu, že výběrové řízení musí být připraveno s velkou péčí. Myšlenka, že by snad pozice ředitele NG byla obsazena bez výběrového řízení, jako tomu bylo v případě ND, by byla v tomto kontextu považována za naprostou absurditu,“ prohlásil Hrubý.