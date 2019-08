Začíná Hip Hop Kemp, návštěvnost ale klesá. Můžou za to policejní kontroly, tvrdí pořadatel

V Hradci Králové začíná jeden z největších hiphopových festivalů střední a východní Evropy. Na místním letišti ve čtvrtek odpoledne odstartoval hlavní program 18. ročníku festivalu Hip Hop Kemp. Akce, která vyvrcholí v noci na neděli, nabídne vystoupení několika stovek muzikantů. Do Hradce míří tisíce lidí z Česka i zahraničí, návštěvnost ale několik let klesá. Podle pořadatele je to způsobeno přílišnou policejní kontrolou.