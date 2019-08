Máte sklep? Centrum architektury uvádí kultovní filmy s Prahou v hlavní roli

Sídliště na Proseku, most u Smíchovského nádraží nebo Prašná brána patří mezi místa, na kterých Ladislav Smoljak roku 1978 natáčel Kulový blesk. Kameramana postavil i na roh Karlova náměstí. „Právě tady proběhl začátek největší akce v dějinách stěhování, když odspodu vyjel trambus stěhováků,“ popisuje Ladislav Čumba.

Nedaleko Karlova náměstí sídlí Centrum architektury a městského plánování, které promítání Praha v hlavní roli připravilo. „Diváci sedí přímo v domě, který je v záběru. To většina z nich při projekci ocenila,“ upozorňuje Čumba.

Během přednášek vysvětluje, jak se Praha od doby, co se snímky natáčely, proměnila. Ilustruje to i na příkladu filmových hlášek, včetně proslulé „Máte sklep? A mohla bych ho vidět?“ právě z Kulového blesku. „Dnes otázka ,Máte sklep. A mohla bych ho vidět?‘ už asi neznamená, že člověk potřebuje někde uskladnit uhlí. To se přece jenom za těch čtyřicet let radikálně proměnilo,“ říká Čumba.

Jiný pohled na město i film

Ani byty se už nesměňují takovým způsobem jako v Kulovém blesku. Ladislav Čumba ale nemluví jen o tomto filmu. Změny života v hlavním městě ukáže také na příkladu filmů Vrchní, prchni!, Příběhy obyčejného šílenství, Akumulátor 1 a Samotáři.

„Ačkoli jsou ty filmy známé, málokdy se na ně koukáme tak, abychom vnímali, kde se to odehrává, jaká je historie těch míst nebo jejich budoucnost,“ říká k tomu mluvčí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Marek Vácha.

Semináře před projekcemi pomáhají divákům pochopit i způsob natáčení. „Překvapilo mě, že si hodně lidí myslí, že když vejdete do jednoho domu, tak se v něm musí odehrát všech pět scén. Tak jsme si vysvětlili na mapě, jak se ten záběr poskládá,“ dodává Ladislav Čumba.

Koncem srpna bude mluvit také o novince režiséra Jiřího Mádla Na střeše, která vznikala nedaleko náměstí I. P. Pavlova.