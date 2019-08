Hudebník obvinil Lady Gaga, že ukradla oscarovou píseň Shallow

Video of Klip týdne: Lady Gaga, Bradley Cooper / Shallow (A Star Is Born)

Dosud nepříliš známý muzikant Steve Ronsen ale nyní zpěvačku Lady Gaga obvinil z toho, že okopírovala melodii jeho skladby nazvané Almost z roku 2012, která je umístěna na platformě SoundCloud. Vadí mu hlavně to, že Shallow využívá stejný základ not G, A, B. Ronsen má údajně k dispozici srovnání hudebního odborníka, který našel mezi písněmi podobnosti v tempu, melodii i rytmice a oprávněnost jeho stížnosti potvrzuje.

Právník, který Lady Gaga zastupuje, ale žádost razantně odmítá. „Pan Ronsen a jeho advokát pouze chtějí vydělat peníze na popularitě úspěšného umělce. Je to ostudné a špatné,“ prohlásil právník Orin Snyder. Podle něj se stejná sekvence not objevila například už v písni Dust in the Wind z roku 1987 od skupiny Kansas.