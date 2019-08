Čeští divadelníci vyjíždí do zahraničí, uspět se snaží v Avignonu či Edinburghu

V Avignonu viděly hru Obyčejní lidé divadla Archa a nezávislého čínského souboru Living Dance Studio tři tisícovky diváků. Zájem o vystoupení si pochvaluje ředitel divadla Ondřej Hrab: „Když jsme s umělci procházeli přeplněnými ulicemi Avignonu, tak nás lidé zdravili na ulici.“

Představení inspirovala jedna z cest Miloše Zemana do Číny. „Řekl tehdy, že nepřijel do Číny kázat o lidských právech, ale vytvářet pracovní příležitosti pro obyčejné lidi,“ přibližuje režisérka Jana Svobodová. Hra otevírá osobní příběh šanghajské tanečnice, pro níž je divadlo symbolem svobody. O tu ale pod dohledem čínských cenzorů přichází.

Jeviště v Edinburghu

Ve skotském Edinburghu se zase snaží zaujmout zahraniční publikum Miřenka Čechová. Svou rapovou odyseu už předtím představila v osmimilionovém New Yorku, historické město ve Skotsku ale není o nic komornějším prostředím. Tamní festival Fringe je totiž obřím divadelním tržištěm, na kterém se na různých místech ve městě odehrávají dvě až tři tisíce představení denně po celý srpen.

Na sestavení scény k prvnímu představení měl tým české performerky pouhých deset minut. „Jsem úplně vyřízená, byl to hroznej stres. Skončili jsme a po nás začínají teď okamžitě stavět další show, takže je to úplná šílenost, úplnej chaos,“ podělila se o své dojmy Čechová, jejíž ambice je v Edinburghu co nejvíce zaujmout. Nebude to letos naposledy, co se bude ucházet o přízeň diváků mimo Česko. V listopadu a prosinci se vrátí do USA a dvakrát vystoupí ve Washingtonu.