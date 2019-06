Operní odbory v Národním divadle mluví o stávce. Chtějí nové ředitele

Odborové organizace Opery Národního divadla (ND) a Státní opery (SO) vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení. Požadují nejen nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a SO i hudebního ředitele Státní opery, ale i výběrové řízení na ředitele celého Národního divadla. Stávající šéf Jan Burian k situaci podotýká, že je třeba vést korektní dialog uvnitř instituce a že žádné „rozvrácení“ divadla nehrozí.