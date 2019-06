Filmová upoutávka týdne: K hranici Sluneční soustavy a ještě dál. Do raketoplánu usedá Brad Pitt

Video of Ad Astra | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

Na ambiciózní vesmírnou misi se postava jménem Roy McBride vydává i kvůli otci. Ten před mnoha lety vyrazil na podobnou kosmickou pouť, když vedl výpravu k Neptunu, kde pátrali po známkách mimozemského života. Nikdy se ale nevrátil. Royova cesta může odhalit, co se s otcem stalo. Jeho hlavním úkolem ale zřejmě bude zabránit zničení života na Zemi.

Jak vyplývá ze souhrnu děje, ale i první upoutávky, film hodně staví na přesvědčivých vizuálních efektech. Právě postprodukční práce zbrzdily dokončení snímku, jehož premiéra se tak posouvala. „Když se díváte na sci-fi filmy, obvykle tam bývá řada záběrů, které nevypadají moc dobře. Nechci se dostat do střetu s datem premiéry a mít špatně vypadající materiál,“ poznamenal už loni v prosinci režisér Gray. „Chcete, aby triky byly tak dobré, aby o nich lidé ani nepřemýšleli jako o tricích,“ dodal v rozhovoru pro časopis The Hollywood Reporter.

Tento americký autor sice první film natočil už v devadesátých letech, větší pozornost ale budí až v posledních letech. Je také pravidelným účastníkem boje o Zlatou palmu v Cannes. V roce 2000 to bylo krimi Temná zákoutí, kde poprvé a ne naposledy spolupracoval s hercem Joaquinem Phoenixem, v roce 2007 soutěžil jeho další krimi thriller Noc patří nám a o rok později se žánrově přesunul k romantickému dramatu s Milenci. Jeho čtvrtou účast v Cannes mu zajistil snímek The Immigrant z roku 2013. V zatím posledním filmu se vypravil do neprobádaného pralesa se Ztraceným městem Z, což bylo historické dobrodružné drama.

Vesmírné sci-fi, které se drží při zemi

Očekávaný snímek Ad Astra bude jeho prvním nahlédnutím do žánru sci-fi. Snímek má nicméně ambice zařadit se po bok čím dál početnější skupiny vědecko-fantastických filmů, které sice zapojují fantazii, ale usilují o vědecký základ vesmírného dobrodružství nebo realistické vyznění. Vzorem těchto snímků může být 2001: Vesmírná odysea z šedesátých let, jejíž filozofický přesah se však zopakovat nedaří.

V roce 2013 každopádně Alfonso Cuarón nabídl napínavý příběh o přežití na oběžné dráze v trikově převratné Gravitaci. O rok později si s časovými paradoxy vesmírných poutí pohrál Christopher Nolan v Interstellaru. V roce 2015 pak Ridley Scott zkusil s Mattem Damonem přežít na sousední planetě ve filmu Marťan. Větší úkrok směrem k fantastickému žánru znamenali v roce 2016 Příchozí Denise Villeneuvea, když hledal způsob, jak komunikovat s mimozemským životem. Ad Astra by ale mohlo mít blízko i ke snímku Sunshine, v němž Danny Boyle režíroval posádku na cestě k záchraně pohasínajícího Slunce.

„Snažil jsem se trochu zatřást žánrem. Na jednu stranu usilujete o to, aby byl snímek po dramatické stránce naplňující, zároveň se snažíte řešit hlubší záležitosti, protože tohle je žánr, který vás k tomu vede,“ přiblížil Gray.