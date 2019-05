Glosa z Cannes: Festival tleská zápasu Forman vs. Forman. Ukazuje bolestnou cestu na vrchol

Umění nespočívá v tom, že oba tvůrci ukázali unikátní záběry. Ale že sestavili plnokrevný příběh muže, který musel zdolávat hodně překážek, i když to na první pohled z výčtu Oscarů a dalších úspěchů není vidět. Není tu zachycena jen cesta jednoho člověka, ale jaksi mimochodem i proměny doby – snad nejcharakterističtěji to paradoxně neukazují tribuny s Gustávem Husákem, ale rozhovor v Cannes z roku 1968 s Milošem Formanem v plavkách – něco, co by dneska už nebylo možné. Podle toho také zrovna na tuhle scénu tak silně reagovali diváci v publiku.

Žádná adorace velkého umělce, ale civilní pohled na člověka, jehož vláčely dějiny. A proto musel zůstat silný, aby to ustál. „Při natáčení mě překvapilo, že ta jeho americká krize trvala tak dlouho. Že dva roky zápasil s neúspěchem, depresemi, samotou. My máme pocit, že ty první neúspěchy překonal snadno a rychle. Ale tak to vůbec nebylo,“ říká Třeštíková.

Nový dokument o Miloši Formanovi byl uveden před projekcí Formanova filmu Lásky jedné plavovlásky z roku 1963, který byl vybrán v rámci sekce Klasika Cannes. Tam se představila digitálně restaurovaná kopie, kterou připravil Národní filmový archiv.

Další česká stopa

Česká stopa je letos v Cannes posílená i díky novému dokumentárnímu filmu Sólo v oficiální sekci ACID. Ta vznikla v roce 1993 a filmy do ní vybírají členové Asociace pro distribuci nezávislého filmu. Režisér a producent Artemio Benki, který žije v Česku, natočil v netradiční koprodukci Česká republika, Francie, Argentina a Rakousko dokument o argentinském pianistovi jménem Martín Perino.