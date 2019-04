Miroslav Krobot díky zaječím uším uslyší i to, co by možná raději neslyšel

„Chtěl bych, aby náš film vyprávěl o vážných věcech se sarkastickým humorem,“ podotýká Šulík k příběhu o muži, jemuž se život obrátí naruby, což je pro něj příležitostí začít znova. Nečekaně totiž získá zvláštní schopnost – mimořádný sluch, díky němuž slyší nejen to, co si lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí. To samozřejmě změní i vztahy s jeho nejbližšími a nabourá jeho představy o vlastním životě.

Hlavní roli svěřil Šulík Miroslavu Krobotovi. Prostor ve filmu dostane z českých herců také Oldřich Kaiser, ze slovenských pak Táňa Pauhofová, Zuzana Krónerová, Zuzana Mauréry či Alexandra Borbély, kterou „evropský Oscar“ ocenil jako nejlepší evropskou herečku roku 2017 za roli v dramatu O těle a o duši.