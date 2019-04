Recenze: Jazz In My Soul… a v dalších čtyřech reedicích

Pomineme-li onu zmíněnou nedostupnost, sympatický na této nadílce je především její široký stylový rozptyl: od tradičního jazzu přes moderní či komorní jazz až k jazz-rocku a hledačské fúzi. A také vysoká umělecká kvalita všech reeditovaných titulů.

Abychom to vzali chronologicky, nejstarší nahrávky najdeme na albu Jazz In My Soul (1965) kontrabasisty a příležitostného zpěváka Luďka Hulana (1929–1979), jedné z nejdůležitějších osobností našeho poválečného jazzu. Pominout nelze ani Hulanovu neúnavnou organizační a popularizační činnost, důležitou zvláště v dobách potlačování všeho původního, autentického či nějak ideově závadného – což jazz rozhodně byl, byť v pozdějších letech se dařilo zuby cenzurního molocha obrušovat.