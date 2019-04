Češi jsou národ čtenářů, který nedá dopustit na detektivky a Harryho Pottera

Osmkrát lidnatější Německo má knihoven jen o čtyři tisíce víc. Hustou síť v Česku zapříčinil zákon z roku 1919, který každé větší obci přikazoval zřídit knihovnu a s úpravami platil až do přelomu tisíciletí.

Průměrně přečte každý Čech starší než 15 let za rok zhruba dvanáct knih. Koupí si z nich ale jenom tři a dohromady za ně utratí necelých 650 korun. Knihy si totiž tuzemští čtenáři hlavně půjčují – buď od známých, nebo v knihovnách, kterých je v Česku zhruba šest tisíc.

I kvůli tomu patří Češi k šestým nejvášnivějším čtenářům na světě. A jejich zájem o tištěnou literaturu a časopisy klesá jenom pozvolna. Co se ale naopak mění, je jejich vkus. Zatímco za první republiky byl největší zájem o Aloise Jiráska, v posledních letech vítězí Jo Nesbø, Agatha Christie nebo Joanne Kathleen Rowlingová.

Harry Potter navždy

„V našem výzkumu sledujeme generaci 15 let plus. A ta generace, jak dorůstá, tak si s sebou táhne toho svého dětského Harryho Pottera i do dospělého věku. Takže Harry Potter se nám ve výzkumech pořád posouvá nahoru,“ upozorňuje literární teoretik a historik Jiří Trávníček.