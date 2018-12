Přehřívá se knižní trh? Za knihy Češi utrácí více, titulů ale vychází méně

Nakladatelé nicméně hlásí o něco méně vydaných titulů. Také tento trend se projevuje už několik let. V roce 2017 vyšlo přibližně 15 300 publikací, zhruba o dvě stovky méně než o rok dřív. Podle předsedy SČKN Martina Vopěnky může pokles způsobovat nelegální kopírování, které devastuje zejména trh s naučnou literaturou. Z celkového počtu vydaných titulů tvoří až polovinu právě skripta, ale také statistiky a metodické příručky, prováděcí pokyny k zákonům a různé účelové tiskoviny.

Učebnic a vysokoškolských skript loni vyšlo 856 titulů oproti 1172 titulům v roce 2016. Zpráva svazu uvádí, že produkci omezila většina univerzitních nakladatelství.

Beletristických titulů loni dokonce vyšlo nejméně od roku 2013. V roce 2017 přišlo na pulty knihkupců 4985 titulů beletrie, o rok dříve to bylo 5559.

Dětských knih loni vyšlo 1844 titulů, o rok dříve to bylo 2157 titulů.

„Projevuje se to, že je v poslední době silně ‚překnížkováno‘. To znamená, že naše nabývání knih hubí nadbytek,“ obává se Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. „Už od poloviny devadesátých let se mluví o tom, že český trh se přehřívá. A najednou se došlo do stavu, kdy už asi není možné další přehřátí,“ domnívá se.

Pořád ale podle jeho názoru platí, že Češi jsou knižní národ, který vyrostl z knihy. „Pokud jde o počet titulů vydaných na tisíc obyvatel, patří Česká republika, navíc s velmi malým trhem, pořád ke špičce. První je Británie, ale ta vydává v podstatě pro celý svět v globálním jazyce,“ ujišťuje.