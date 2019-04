Iva Janžurová o filmu Teroristka: Nemá být návodem pro lidi, aby řešili problémy zbraní

Kritiky ráda míjím

Jak snášíte filmové kritiky?

Veškeré kritiky, i divadelní, ráda míjím. Když mě pochválí, tak mě to zavazuje k ustálení se v té chvále. Slyším věty, které napsal kritik, a když hraju divadlo, říkám si, že lidé v publiku je také četli, tak to musím zahrát tak, jak je to v kritice popsané. A když je kritika špatná, je to také nepříjemná okolnost. Sice se mi i stává, že to ve mně vyvolá určitý vzdor jít se obhájit, ale naučila jsem si už daleko dřív se kritikám vyhýbat.

Samozřejmě se mi stane, že mi někdo řekne: „Ten člověk, co tě v té roli tak sepsul, neměl pravdu.“ Takže se ke mně hodnocení dostane i tímto způsobem. Každopádně je důležité vědět, co se herec rozhodne hrát a co musí obhajovat, byť by to nebylo hned na premiéře, ale za čím musí jít dál a dál.

Jste jednou z nejznámějších českých hereček. Předpokládám, že nabídek na role, ať už filmové, seriálové, či divadelní, máte spoustu. Je v případě těch filmových těžké narazit na dobrý scénář?

Často se mně ptají, jak je možné, že v letech, kdy jsem točila spousty filmů, které se dodnes reprízují, byly tak dobré scénáře. Neumím na to asi moc chytře odpovědět. Zdálo se mi, že tenkrát kolem scénářů byli lidé, kteří scénář velice pečlivě tvarovali, hájili i kritizovali, a že byla úroda geniálních autorů. Například komedie Pane, vy jste vdova nebo Což takhle dát si špenát byly velmi dobře napsané.

Řada filmů, které jsem dělala, mělo báječné autory i báječné režiséry. A navíc jsem se dostala mezi herecké bardy, kterí ke mně byli laskaví, povolovali mi různé improvizace, takže to byla taková šťastná doba. Možná, že to tak je, vždycky sedm tučných a sedm hubených let.

A jak byste hodnotila současnou českou kinematografii? Vznikají dobré filmy?