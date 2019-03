Recenze: Facka, kterou chcete dostat. Sigrid se debut vážně povedl

Na talentovanou mladici upozornila anketa BBC Music Sound of 2018, která Norce neprorokovala nic menšího než zářivou budoucnost a ovládnutí hitparád. K tomuto přesvědčení stačilo EP Don't Kill My Vibe následované stejně dobrým Raw. Sigrid naštěstí „nepřepálila začátek“ a s debutem si pohrála trochu déle – vyšel až letos v březnu na Mezinárodní den žen (náhoda?).

Sigrid vystihuje jedna věc: jde hned k věci. A to jak v hudbě („Can I be basic with you?“ zpívá ostatně), tak ve svém projevu. Nestydí se nahrát písničku pod tři minuty – sdělí v nich to podstatné a zbytečně nic neokecává. Na sítích koluje tzv. Sigrid Starter Pack skládající se z prostého bílého trička, džín do pasu a tenisek, které se staly jejím poznávacím znamením. Stejně jako její americká kolegyně Maggie Rogersová tím norská zpěvačka ukazuje, že je v popu pořád možné, aby obsah převládal nad formou.