Recenze: Vážně s humorem. Orchestr Berg se vyzná v zappartu

K dokladům Zappova humoru rozhodně patří skladba Aerobics In Bondage (z alba Frank Zappa Meets the Mothers Of Prevention z roku 1985). Zároveň si při ní možná posluchač zběhlý v rockovém Zappovi s překvapením uvědomil, jak jsou vlastně jeho skladby z alba The Yellow Shark zvukově i jinak „uměřené“.

To samé platí pro srovnání s jeho výlety do světa soudobé klasiky, kterými prokládal svá raná alba z šedesátých let. I ty byly razantnější, divočejší, a můžeme se jen dohadovat, co si o nich tehdy řadový rockový fanoušek asi tak myslel. Alba Freak Out!, Lumpy Gravy, We're In It Only For the Money nebo Burnt Weeny Sandwich a Weasels Ripped My Flesh, o desce Uncle Meat nemluvě, jsou toho důkazem. Vývoj je to ale logický.

Z The Yellow Shark si Orchestr Berg pro koncertní program vybral ještě Outrage at Valdez. Zazněly v ní španělské motivy, celkově byla nosnější a navzdory svému názvu neběsnila – a jistě by se hodně líbila Gilu Evansovi v době, kdy aranžoval pro Milese Davise album Sketches of Spain. V případě skladby Be-Bop Tango se nabízí hned dvojí srovnání, Zappa ji totiž nahrál jak v rockové, tak komorní podobě. Posluchač pražského koncertu si marně říkal: Tango hudebníci jistě hráli, ale be-bop? Takže jak? Skvěle, a to včetně parodujících motivů.

V Zappově Pentagon Afternoon jsme měli možnost slyšet snad jediné použití zbraně ve vážné hudbě, nepočítáme-li Čajkovského kanóny. A v souladu s názvem to byla kompozice, i přes znělou flétnu, spíše tísnivá, často stojící pouze na smyčcích.

Kolik stojí kuře

Vedle sedmi Zappových skladeb zazněla navíc i česká premiéra kompozice francouzského skladatele Régise Campa, a dokonce světová premiéra skladby Michala Nejtka, obě samozřejmě nějakým způsobem svázané se Zappovou tvorbou.

V Campově skladbě Zapp'art opět byly výrazné perkuse, došlo i na pár kratičkých citací, jež zazněly povědomě, hudba však byla výsostně Campova, pochvalu zaslouží práce s variacemi.

Michal Nejtek při uvedení své skladby přečetl část sarkastické řeči, kterou Zappa pronesl na sjezdu amerických skladatelů a kterou se trefoval do všech těch „umělců“ skládajících zcela prázdnou a zbytečnou „soudobou“ hudbu. Což rozhodně není případ ani Zappy, ani Nejtkův – ten ve skladbě Get Ready! vtipně použil fórek ze Zappovy skladby Welcome to the United States.