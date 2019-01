Arthur Jafa se v Praze vyrovnává se stockholmským syndromem Afroameričanů

„Vzpomínám si, že Jean-Michel Basquiat říkal, jak je znepokojivé, když jste čtyřiadvacetiletý milionář a nemůžete chytit taxi. Když jsem v New Yorku a chci taxík, nikdy nezvednu ruku, abych si ho zavolal. Stojím kousek od svého kamaráda a nechám zamávat jeho. Rasismus funguje neuvěřitelně komplexně, protože v polovině případů jsou řidiči sami také černoši,“ pokouší se Jafa přiblížit svou osobní zkušenost.

Ve svých dílech se nebojí konfrontace, která od prvního okamžiku vyvolává rozporuplné emoce. Například ve videu Love Is the Message, The Message Is Death skládá působivou koláž z osobností afroamerické komunity a výjevů policejního násilí. Inspirovala ho na internetu sdílená videa zachycující policejní brutalitu.

„Někdy mám pocit, že černí Američané trpí takzvaným stockholmským syndromem. Ten film takový je. Je zvláštní směsí lásky, nenávisti, strachu a touhy v obecném vztahu ke společnosti,“ podotýká Jafa.