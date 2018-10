Jízda se smrtí, která stála za to. V Paříži vystavují Basquiata

V pařížské galerii je vystaven i Basquiatův nejznámějí obraz Jízda se smrtí. Je posledním, který americký umělec namaloval krátce předtím, než roce 1988 zemřel po předávkování drogami. Bylo mu sedmadvacet let.

„Jeho energie je neskutečná, jeho linie nenapodobitelná. Takové kombinace slov, koláže a asambláže nikdo jiný nedělal,“ upozorňuje na obraz kurátor výstavy Dieter Buchhart. Přátelé o Basquiatovi říkali, že je nejzvědavější člověk široko daleko. Všechno, co se dozvěděl, pak zaznamenával do svých obrazů.

„Byl to šaman,“ shrnuje malířovu osobnost jeho přítel, módní návrhář a designér Jean-Charles de Castelbajac. Basquiat začal koncem sedmdesátých let s graffiti a jen krátce na to už spolupracoval s pop-artovým umělcem Andym Warholem.

V tvorbě ho ale inspirovaly i obrazy od Picassa, jazz nebo hip hop. Objevil se také ve videoklipu k písni Rapture od skupiny Blondie. Zpěvačka této kapely koupila první Basquiatův obraz v přepočtu za čtyři tisíce korun. Zahrál si i sám sebe v komedii New York Beat Movie, která zachyccuje jeden den v jeho životě.