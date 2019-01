Trochu nižší C4 vyrostlo o hertz a ocenilo Mrkvičku. Poslechněte si nejlepší skladby minulého roku

Názvy skladeb Mrkvičky obvykle uvádějí pouze obsazení, pro které je napsal, například For Large Ensemble (zatím části A až D) nebo For Piano (A až M). Vítězná skladba For Large Ensemble, Part D je zatím poslední částí cyklu, jehož první dvě části měly premiéru v Praze, třetí v Brně a čtvrtá se v podání vídeňského orchestru vrátila zpět do Prahy.

„Skladby, které komponuji, jsou natolik ryze hudební, že je problematické spojovat je s konkrétní inspirací. Napětí mezi mojí potřebou hudbu vnímat jako jednolitý fenomén a až fyzickým potěšením z hudebního detailu mě asi před jedenácti lety dovedlo k prostému rozhodnutí: své skladby budu označovat jednoduše pořadovými písmeny,“ uvedl.