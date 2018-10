V Praze je nově náměstí Miloše Formana, jméno filmaře by mělo zastavit zástavbu

Přejmenování piazzety může zabránit v zastavění tohoto prostoru, doufá pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Za zastavitelný označil prostor před hotelem návrh Metropolitního plánu, který hlavní město připravuje. Proti výstavbě na tomto místě se nicméně při projednávání postavily městská část Praha 1 a radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN). Loni se v Právu objevila informace, že by zde chtěla vybudovat kancelářskou budovu společnost J&T.

Forman zemřel v dubnu letošního roku ve Spojených státech, kam odešel na konci šedesátých let. V rodném Československu byl spojen s novou vlnou, k níž přispěl hořkými komediemi Lásky jedné plavovlásky nebo Hoří, má panenko. Za mořem prorazil Přeletem nad kukaččím hnízdem, za jehož režii získal Oscara. Prestižní americké ocenění obdržel také za životopisné drama Amadeus.

Krnáčová má o podobě náměstí Miloše Formana jinou představu: město by mělo vypracovat návrh na kultivaci prostoru, aby významného filmaře připomínal důstojně. Uvítala by také umístění sochy, která by odkazovala na Formanovu osobnost a tvorbu.

Bude i Park Miloše Formana?

Příbuzní režiséra podle primátorky reagovali na pojmenování náměstí pozitivně. S neúspěchem ale skončila myšlenka, že by jméno oscarového tvůrce mohlo nést také Výstaviště v Holešovicích. S nápadem přejmenovat ho na Park Miloše Formana přišel na konci srpna podnikatel a předseda ODA Pavel Sehnal.

Dědicové s návrhem nejprve souhlasili, distancovali se od něj ale poté, co Sehnal použil Formanovo jméno ve své předvolební kampani. Bratři Petr a Matěj Formanovi se dožadovali toho, aby jméno a fotografii jejich otce z kampaně Sehnal odstranil, a požadovali 600 tisíc korun jako satisfakci za zneužití jména Formanovy rodiny.