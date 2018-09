Recenze: Fidelio jako bezzubé divadélko. Beethovena zachraňují pěvci

Civilnost kostýmů od teplákových mikin po montérky inteligentně podtrhuje deklarovanou ideu, že to, co divák vidí a slyší, má podstatnou spojitost s tím, co se odehrává v jeho životě, což není úplně špatný nápad. Škoda, do této scénografie mohlo být zasazeno víc než bezzubé divadélko.

Když vázne hra i souhra

Druhá premiéra se orchestru Státní opery nevydařila tak, jak by posluchač očekával. Možná hráči neměli svůj večer, i to se stane. K opakovanému zaváhání houslí se přidaly kiksy žestí, kupily se rytmické nepřesnosti a nezřídka zněla hudba unaveně, bez zápalu, především v odlehčenějších partech. Optimálně to z orchestřiště zvučelo jen ve vypjatějších momentech.

Je pozoruhodné, že téměř všichni sólisté měli drobné potíže zkoordinovat se s orchestrem. Ansámbly nebyly dokonale sezpívané. Dokonce i Adolfem Melicharem dobře připravený sbor, který tentokrát krom svých standardních předností potěšil i expresivním výrazem, se v jednom okamžiku opožďoval za hudbou.

Těžko soudit, do jaké míry nese vinu akusticky nejednoduchý prostor Stavovského divadla, na nějž orchestr stále ještě nedorekonstruované Státní opery není zvyklý. Beethovenův Fidelio v každém případě může znít pregnantněji, detailněji a krásněji, než jak jej nacvičil a předvedl Andreas Sebastian Weiser.