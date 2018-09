Recenze: Šaman Brabenec je bez prérie, ale jistě ne bez poezie

Vratislav Brabenec je sice znám především jako saxofonista kapely The Plastic People of the Universe, ovšem byl i autorem mnoha jejích textů – básně přitom psal daleko dříve, než se k Plastikům připojil. A dlužno dodat, že básně dobré.

Těmito abstraktnějšími kousky je prokládáno Brabencovo čtení (anebo je to naopak?) vlastní poezie. Jak již bylo naznačeno, verše jsou to neučesané, bez nějakých kudrlinek, civilní – přesně v poetice Skupiny 42, především pak Jiřího Koláře, s nímž pojil Brabence oboustranný respekt. Brabenec někdy spíše, jako by nenuceně vyprávěl různé historky a vzpomínky, ovšem pozor: právě takovéto verše jsou nejen z nejtěžších na napsání, snadno se totiž sklouzne k banalitě či ploché popisnosti, není ani snadné je recitovat.

Obé ovšem Brabenec zvládá na výbornou. A když například v básni Přímluvy vzpomíná na své zesnulé přátele, malíře Antonína Tomalíka a Otakara Slavíka či básníky Zbyňka Hejdu, Ivana Martina Jirouse, Andreje Stankoviče a další, i žijící, není v tom nic sentimentálního. Naopak působivého. Brabenec také často píše o přírodě, stromech, ptácích, ostatně je původní profesí zahradník.

Ostrov Brabenec

Druhý disk nabízí záznam koncertu souboru Jazz Khonspiracy, opět se ale jedná o značně netradiční záležitost: nad jistou rytmikou, jež z volnějších pasáží plynule přechází do swingujících taktů, slyšíme preludování jak Brabence, tak dalšího saxofonisty a klarinetisty Michala Hrubého, opět leckdy náležitě free.

Platí ovšem, co bylo řečeno o prvním disku, a to jak o Brabencově hře, tak o jeho poezii. A říká-li v jedné básni „už abych byl na ostrově a o všem se mi jen zdálo…“, týká se to samozřejmě neodbytných vzpomínek a stejně neodbytného připomínání neveselého stavu světa, ovšem můžeme tato slova, chceme-li, vnímat i jako pozvánku na ostrov Brabenec, ostrov plný krásné poezie i hudby.

Vráťa Brabenec: Šaman bez kmene, bez rodu, bez prérie; vydalo Guerilla Records, 2018.